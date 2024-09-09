В России захотели отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников

ГП РФ хочет отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников Генеральная прокуратура России хочет отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях.
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