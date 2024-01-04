Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях, и членов их семей в период проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии