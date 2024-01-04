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Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО

Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях, и членов их семей в период проведения специальной военной операции.

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