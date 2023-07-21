Треснувший кусок металла стал регенерировать сам себя во время эксперимента

Ничего там не показывают есть только звуковое сопровождение показанной картинки так что смотреть нечего. 😀😀😀

ГМ

Георгий Михалев

Это херня, а не видео, три минуты на фоне фотографии, какой то пидар треплется на чисто английской мове. Кому это интересно? Не теряйте время, идите чем то полезным займитесь.