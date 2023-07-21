TRENDYMEN

39 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Где нет религии, там и пидерасты.Женщина на дне ро...
  • Игорь Ямкач
    Я так понимаю, для полетов в космос, справка от психиатра уже не требуется?7 лет назад астро...
  • Элеонора Коган
    Мишка, держись!!!Черный медведь ок...

Треснувший кусок металла стал регенерировать сам себя во время эксперимента

Треснувший кусок металла стал регенерировать сам себя во время эксперимента

Группа исследователей впервые наблюдала за регенерацией металла в ходе научного эксперимента. Если бы этот процесс можно было полностью понять и контролировать, мы могли бы оказаться в начале совершенно новой эры инженерии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
Ничего там не показывают есть только звуковое сопровождение показанной картинки так что смотреть нечего. 😀😀😀
Ответить
16 час.
Владимир Смолькин
Может сильное молекулярное притяжение ?
Ответить
10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Это херня, а не видео, три минуты на фоне фотографии, какой то пидар треплется на чисто английской мове.  Кому это интересно? Не теряйте время, идите чем то полезным займитесь.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх