Группа исследователей впервые наблюдала за регенерацией металла в ходе научного эксперимента. Если бы этот процесс можно было полностью понять и контролировать, мы могли бы оказаться в начале совершенно новой эры инженерии.
Треснувший кусок металла стал регенерировать сам себя во время эксперимента
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Ничего там не показывают есть только звуковое сопровождение показанной картинки так что смотреть нечего. 😀😀😀
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16 час.
Владимир Смолькин
Может сильное молекулярное притяжение ?
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Это херня, а не видео, три минуты на фоне фотографии, какой то пидар треплется на чисто английской мове. Кому это интересно? Не теряйте время, идите чем то полезным займитесь.
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9 час.
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