Полным разгромом завершились для “эсеров” выборы-2024. Провалились даже на родине Сергея Миронова

владимир

Беглов выборы в Питере проиграл, по данным с избирательных участков он набрал около 18 процентов, выиграл кандидат от ЛДПР. Яковлев ,который набрал более 60 процентов голосов! О какой демократии и народной власти в России можно говорить,если итоги выборов фальсифицируются Единой Россией, так как ей выгодно,..Представьте кто сидит в Гос Думе, и каким образом они туда попали....Народ у нас не решает ни чего, от слова СОВСЕМ! Решают все олигархи захватившие власть в России.Досьаточно посмотреть на цены в магазинах и стоимость энергоносителей для россиян и граждан ближнего и дальнего зарубежья! Шкурят наш народ прикрывая это все ростом экономики и патриотизмом, который заканчивается при походе в обычный магазин!!!