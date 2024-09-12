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Добрый Мир

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Полным разгромом завершились для “эсеров” выборы-2024. Провалились даже на родине Сергея Миронова

Полным разгромом завершились для “эсеров” выборы-2024. Провалились даже на родине Сергея Миронова

 8K прочтений 2 дня назад Вряд ли в последние дни можно было видеть более жалкое зрелище, чем “эсеры” по итогам выборов-2024.

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Комментарии
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владимир
Беглов выборы в Питере проиграл, по данным с  избирательных участков он набрал около 18 процентов, выиграл кандидат от ЛДПР. Яковлев ,который набрал более 60 процентов голосов! О какой демократии и народной власти в России можно говорить,если итоги выборов фальсифицируются Единой Россией, так как ей выгодно,..Представьте кто сидит в Гос Думе, и каким образом они туда попали....Народ у нас не решает ни чего, от слова СОВСЕМ! Решают все олигархи захватившие власть в России.Досьаточно посмотреть на цены в магазинах и стоимость энергоносителей для россиян и граждан ближнего и дальнего зарубежья! Шкурят наш народ прикрывая это все ростом экономики и патриотизмом, который заканчивается при походе в обычный магазин!!!
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15 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Согласен полностью.
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9 час.

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