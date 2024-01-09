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Диетолог Залетова назвала "защищающий от старости" напиток

Диетолог Залетова назвала "защищающий от старости" напиток

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какой напиток способен продлить жизнь. Как пояснила российский медик, чтобы замедлить процессы старения и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, следует обратить внимание на какао.

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