Shot: сидящая на коленях адвоката в авто россиянка устроила жесткое ДТП в Индии

В Индии россиянка, рулившая автомобилем сидя на коленях адвоката, устроила ДТП, сообщает Shot. "Пьяная россиянка устроила жёсткую аварию на правительственном автомобиле в Индии, а потом закатила скандал с полицией.
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