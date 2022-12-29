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Козлов о 2:4: «Салават» робко начал первый период, и «Трактор» этим воспользовался»

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги матча с «Трактором» (2:4). «Мы немножко робко начали первый период, и соперники этим воспользовались.

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