Лишили 1000 рублей: внезапный штраф прилетел водителю за 1 вещь в авто — лучше не возить

Автомобилистка из Саратовской области получила два штрафа с камер, зафиксировавших непристегнутый ремень безопасности на переднем пассажирском сиденье, хотя на момент фиксации там не находился человек, а был накинут меховой чехол.
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