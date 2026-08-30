73 Вт на килограмм: в США запустили производство солнечной пленки толщиной меньше миллиметра

Самолеты, поезда и автомобили могут получить «солнечную кожу» Американская SolarWindow Technologies начала коммерческое производство сверхтонких гибких солнечных модулей ElectroFlex, предназначенных для интеграции непосредственно в транспорт, авиационную технику, здания и промышленное оборудование.