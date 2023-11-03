Raiffeisen Bank в России за третий квартал сократил чистую прибыль на 12%

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в России (представлена Райффайзенбанком, страховой и управляющей компаниями) сократила чистую прибыль за третий квартал 2023 года на 12% по сравнению со вторым кварталом , до 339 млн евро, следует из отчета RBI.