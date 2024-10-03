90 тысяч рублей похитил лжекоммунальщик у нижегородки

В Нижнем Новгороде жертвой злоумышленника стала 62-летняя жительница Ленинского района. Как сообщили в пресс-службе городского Управления МВД, нижегородке в мессенджере позвонил неизвестный, представился сотрудником ресурсоснабжающей организации и убедил в необходимости замены электрических счётчиков.