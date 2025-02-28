Двое рыбаков на санях провалились под лед и погибли в Финском заливе

Трагедия произошла по соседству с Карелией. О происшествии сообщили в МЧС Ленобласти. 27 февраля в Финском заливе, недалеко от коттеджного поселка «Акватория» в Выборгском районе Ленобласти два человека провалились под лед и утонули.