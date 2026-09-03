Пашинян заявил, что Армения не намерена вводить визы для россиян

Власти Армении официально опровергли информацию о возможном введении визового режима с Россией. Об этом заявил представитель армянского правительства на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о реакции на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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