Равил Гайнетдин: «Алтын мөнбәр» - халыкларның рухи, мәдәни кыйммәтләренә ихтирам урыны»

4 сентябрьдә Казанда «Алтын мөнбәр» халыкара кино фестивале ачылды.Казанда «Алтын мөнбәр» халыкара кино фестивален Татарстан Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев белән РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, баш мөфти шәех Равил Гайнетдин ачты, РФ Мәдәният министры Ольга Любимованың сәламләү хатын ТР Мәдәният министры Ирада Әюпова укыды.
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