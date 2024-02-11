В Архангельске обучили волонтёров для участия во Всемирном фестивале молодежи

С 9 декабря по 6 февраля тренеры Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 провели образовательные тренинги для более чем 7000 кандидатов в добровольцыВ столице Поморья центр обучения создан на базе Молодёжного центра Архангельской области.
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