И это обнадеживает

Основная задача: осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами Такую задачу поставил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, слова которого передал представитель МВД на коллегии с участием мэра Долгопрудного.