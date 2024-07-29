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Закон и Порядок

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И это обнадеживает

И это обнадеживает

Основная задача: осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами Такую задачу поставил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, слова которого передал представитель МВД на коллегии с участием мэра Долгопрудного.

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