Гороскоп мага

Знающие люди утверждают: каждый человек обладает сверхъестественными способностями. Только не все о том догадываются! Чтобы убедиться в этом, далеко ходить не надо.
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