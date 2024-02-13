Новейший Nissan Pathfinder 2024 уже можно заказать в России: 252 л.с., 9-ступенчатый «автомат», только полный привод и топовое оснащение

Дилеры и частные лица из разных городов России (Красноярск, Тюмень, Хабаровск, Иркутск, Липецк) начали принимать заказы на совершенно новый Nissan Pathfinder: эту машину представили в Китае месяц назад, предпродажи стартовали 18 января, и вот сейчас внедорожник уже можно заказать в России.