FT: США готовят Директора ЦРУ к усилению роли в переговорах по Украине

В среду, согласно Financial Times, администрация США планирует увеличить полномочия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорах с Россией и Украиной, тогда как роль спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера может быть сокращена.
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