Хроники «незалежной»: украинцы избивают уличных «моГилизаторов», устраивают акции протеста и угрожают новым Майданом

В Харькове местный житель попытался убежать от военкомов, однако, те оказались быстрее. В Сети распространены видеокадры, на которых видно, как мужчину сначала догнали, а потом избили втроем, после чего вручили злосчастную повестку.
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