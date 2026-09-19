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Земля

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Как природа и традиции словенского побережья меняют подход к строительству жилья

Как природа и традиции словенского побережья меняют подход к строительству жилья

Есть места, где архитектура перестаёт быть просто способом организовать пространство для жизни. Она становится продолжением ландшафта, отражением местной культуры и одновременно взглядом в будущее.

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