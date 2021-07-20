Последний вдох: Россияне с «ковидом» надеются на импортный кислород

Олигархи ради прибыли ставят крест на коронавирусных больных Сергей Аксенов Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Леонид Хазанов Рост числа заболевших коронавирусом россиян привел к острому дефициту кислорода в стране.
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