БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последний вдох: Россияне с «ковидом» надеются на импортный кислород

Последний вдох: Россияне с «ковидом» надеются на импортный кислород

Олигархи ради прибыли ставят крест на коронавирусных больных Сергей Аксенов Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Леонид Хазанов Рост числа заболевших коронавирусом россиян привел к острому дефициту кислорода в стране.

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Михаил Васильев
В Минске есть крупный завод Крион, у которого избыток кислорода! Так нет надо покупать у финнов. Дожили, из четырёх крупных производителей кислорода в России, только Криогенмаш российский - всё продали!

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