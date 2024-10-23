Экипаж Су-34 ВКС ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском

Удар был нанесен авиационными бомбами Экипаж истребителя Су-34 российской армии ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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