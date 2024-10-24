Комфорт на фронте: как украинские командиры обзаводятся женскими батальонами Ольга ВайленкоС начала конфликта на Украине прошло уже более года, и мы стали свидетелями множества абсурдных ситуаций, которые ярко иллюстрируют, как высокопоставленные военные стараются максимально дистанцироваться от реальных боевых действий.