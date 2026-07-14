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Царьград

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"Не сболтнуть лишнего": Инсайдер узнал о линии поведения элиты России после "бесславной кончины" сенатора-русобофа Линдси Грэма*

"Не сболтнуть лишнего": Инсайдер узнал о линии поведения элиты России после "бесславной кончины" сенатора-русобофа Линдси Грэма*

Инсайдер узнал о линии поведения элиты России после "бесславной кончины" Линдси Грэма* в США. Высокопоставленным чиновникам дан приказ никак не комментировать смерть известного американского сенатора-русофоба: "Не сболтнуть ничего лишнего".

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