"Не сболтнуть лишнего": Инсайдер узнал о линии поведения элиты России после "бесславной кончины" сенатора-русобофа Линдси Грэма*

Инсайдер узнал о линии поведения элиты России после "бесславной кончины" Линдси Грэма* в США. Высокопоставленным чиновникам дан приказ никак не комментировать смерть известного американского сенатора-русофоба: "Не сболтнуть ничего лишнего".