Как перепрограммировать ваше подсознание для успеха и счастья

Здравствуйте, Александр Николаевич. А как на мой взгляд, так Счастье- это когда Человек находится в гармонии с окружающим его миром, что случается не так и часто( физическое тело относится к окружающему его миру), Всего доброго.

Валерий Холодок

Да, что же касается самой статьи: Во-первых, физическое тело Человека управляется 12-ю системами организма и управляет ими всеми мозг, а наука пока не знает как он работает. Человек, конечно, может корректировать работу некоторых систем, только для этого необходимо положить много труда и труд этот должен быть системным, вот именно эта систематизация и начинается с определенного ОБРАЗА, который Человек себе должен обозначить. ГЛАВНОЕ, чтобы этот ОБРАЗ поддерживал нравственное совершенствование Человека, чему, в свою очередь, может помочь Йога( «йога» переводится с санскрита как «союз», «единение», что подразумевает гармонию между телом и разумом), а первые ступени Раджа Йоги дают понимание того, как нужно начать это единение. Удачи.