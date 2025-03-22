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Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    Для кого? Да для себя в первую очередь! А старость.. Ну, в Китае, например, мужик прожил 256 лет... В каком возрасте ...Влияние сознания ...
  • Валерий Холодок
    Да, что же касается самой статьи: Во-первых, физическое тело Человека управляется 12-ю системами организма и управляе...Как перепрограмми...
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    Здравствуйте, Александр Николаевич. А как на мой взгляд, так Счастье- это когда Человек находится в гармонии с окружа...Как перепрограмми...

Как перепрограммировать ваше подсознание для успеха и счастья

Как перепрограммировать ваше подсознание для успеха и счастья

Разум – это место мысли. Он состоит из двух основных разделов. Это сознательный и подсознательный разум.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Счастье это Слияние Соединение частей в единое целое...
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18 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. А как на мой взгляд, так Счастье- это когда Человек находится в гармонии с окружающим его миром, что случается не так и часто( физическое тело относится к окружающему его миру), Всего доброго.
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9 час.
Валерий Холодок
Да, что же касается самой статьи: Во-первых, физическое тело Человека управляется 12-ю системами организма и управляет ими всеми мозг, а наука пока не знает как он работает. Человек, конечно, может корректировать работу некоторых систем, только для этого необходимо положить много труда и труд этот должен быть системным, вот именно эта систематизация и начинается с определенного ОБРАЗА, который Человек себе должен обозначить. ГЛАВНОЕ, чтобы этот ОБРАЗ поддерживал нравственное совершенствование Человека, чему, в свою очередь, может помочь Йога( «йога» переводится с санскрита как «союз», «единение», что подразумевает гармонию между телом и разумом), а первые ступени Раджа Йоги дают понимание того, как нужно начать это  единение. Удачи.
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9 час.
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