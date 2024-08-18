Российский военный заявил об израсходовании ВСУ советских вооружений

Командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады майор с позывным Марс объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак на Херсонскую область преимущественно западные вооружения.
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