⛽️Чиновникам запретили слишком много ездить на служебных авто ради экономии бензина. Посмотрели, в каких регионах уже ввели эти ограничительные меры.
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⛽️Чиновникам запретили слишком много ездить на служебных авто ради экономии бензина. Посмотрели, в каких регионах уже ввели эти ограничительные меры.
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