Зарплата в Омской области, по версии статистиков, выросла почти до 60 тысяч. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом сумма выросла на 18,2%.
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Зарплата в Омской области, по версии статистиков, выросла почти до 60 тысяч. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом сумма выросла на 18,2%.