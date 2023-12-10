Врачи: слишком частое мытье рук может нарушить микрофлору кожи

При этом, соблюдение гигиены помогает избежать многих заболеваний.Врачи Денис Банный в интервью с RT сообщил, что чрезмерно частое мытье приводит к разрушению слизистых оболочек микрофлоры кожи, создавая условия для размножения микроорганизмов.
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