ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России

Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе–марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни.
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