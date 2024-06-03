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Русская весна

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ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России

ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России

Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе–марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни.

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