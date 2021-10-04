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Гаджиев назвал наглостью неназначение пенальти в матче ЦСКА — "Краснодар"

Гаджиев назвал наглостью неназначение пенальти в матче ЦСКА — "Краснодар"

РИА НовостиНа последних минутах встречи мяч попал в руку защитника армейцев Игорю Дивееву, но главный арбитр встречи Владимир Москалев, при участии арбитра на VAR Василия Казарцева, принял решение не назначать пенальти в ворота московской команды.

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