На Западе раскрыли, зачем Зеленский затягивает конфликт на Украине

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. Владимир Зеленский и его окружение прилагают усилия, чтобы избежать расследования их предполагаемых преступлений, связанных с коррупцией и злоупотреблениями, проявляющимися на фоне конфликта с Россией.
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