В Казахстане многодетная женщина стала мамой в 12-й раз

35-летняя казахстанка родила своего 12-го ребёнка, в семье появилась ещё одна девочка.У казахстанской матери-героини Акмоншак Жаксылыковой двенадцатый раз случились роды, всё прошло успешно — на свет появилась здоровая девочка.