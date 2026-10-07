В Удмуртии выявили более сотни нарушений миграционного законодательства

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проводится оперативно-профилактическая операция «Нелегал — 2026». Об этом сообщили в МВД республики.
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