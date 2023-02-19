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Военкор Поддубный заявил об угрожающем положении для ВСУ под Артемовском и Кременной

Военкор Поддубный заявил об угрожающем положении для ВСУ под Артемовском и Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изо всех сил пытаются сохранить стабильность по всей линии фронта обороны, продолжая формировать ударные резервы для весенне-летних контрнаступлений.

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