А я и не знала, что Хазанов тоже сбёг Да и еще несет такое????‍♀️ видео Удивительно, как война проявила людей Хазанов, весь из себя эстет с юмором для интеллектуалов а-ля Жванецкий - доживает в Латвии, ненавидя страну, сделавшую «студента кулинарного техникума» звездой Петросян, кривлявшийся в Кривом зеркале и вызывавший своими ужимками скорее брезгливое удивление - ездит с концертами по госпиталям И сейчас моё уважение к Евгению Вагановичу безмерно А Хазанов … Иногда старость приходит одна .