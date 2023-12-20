А я и не знала, что Хазанов тоже сбёг Да и еще несет такое????♀️ видео Удивительно, как война проявила людей Хазанов, весь из себя эстет с юмором для интеллектуалов а-ля Жванецкий - доживает в Латвии, ненавидя страну, сделавшую «студента кулинарного техникума» звездой Петросян, кривлявшийся в Кривом зеркале и вызывавший своими ужимками скорее брезгливое удивление - ездит с концертами по госпиталям И сейчас моё уважение к Евгению Вагановичу безмерно А Хазанов … Иногда старость приходит одна .
Иногда старость приходит одна
Комментарии
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Надежда
Как был пошлым "студентом кулинарного техникума", так им и остался, шкура хитрозадая!((😡
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58 мин.
Надежда
Я помню в 2015 году этот шут и кривляка притащил баул с имитацией императорской короны и попытался вручить ее Путину!( Но наш умный президент сумел напялить этот "самовар" на голову самому обнаглевшему генопе...)
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48 мин.
В
Вера
А сколько в нашем правительстве таких хазановых.
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47 мин.
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