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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Вера
    А сколько  в нашем правительстве таких хазановых.Иногда старость п...
  • Надежда
    Я помню в 2015 году этот шут и кривляка притащил баул с имитацией императорской короны и попытался вручить ее Путину!...Иногда старость п...
  • Люси Иванова
    Никого ведь не убили? Провести воспитательную беседу ...как со " специалистами"... и отпустить на все четыре стороны...Полиция задержала...

Иногда старость приходит одна

Иногда старость приходит одна

А я и не знала, что Хазанов тоже сбёг Да и еще несет такое????‍♀️ видео Удивительно, как война проявила людей Хазанов, весь из себя эстет с юмором для интеллектуалов а-ля Жванецкий - доживает в Латвии, ненавидя страну, сделавшую «студента кулинарного техникума» звездой Петросян, кривлявшийся в Кривом зеркале и вызывавший своими ужимками скорее брезгливое удивление - ездит с концертами по госпиталям И сейчас моё уважение к Евгению Вагановичу безмерно А Хазанов … Иногда старость приходит одна .

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Комментарии
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Надежда
Как был пошлым &quot;студентом кулинарного техникума&quot;, так им и остался, шкура хитрозадая!((😡
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58 мин.
Надежда
Я помню в 2015 году этот шут и кривляка притащил баул с имитацией императорской короны и попытался вручить ее Путину!( Но наш умный президент сумел напялить этот &quot;самовар&quot; на голову самому обнаглевшему генопе...)
Ответить
48 мин.
В
Вера
А сколько  в нашем правительстве таких хазановых.
Ответить
47 мин.

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