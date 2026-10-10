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Царьград

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Экспорт машиностроительной продукции Украины упал на 25% в августе

Экспорт машиностроительной продукции Украины упал на 25% в августе

Согласно данным Нацбанка Украины, в августе экспорт машиностроительной продукции снизился на 25,1%, составив 135 миллионов долларов.

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