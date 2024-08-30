В Киеве вскрыли подробности гибели F-16: это не первый

Геннадий Бережнов

Однако Безуглая будет искать 5-й угол, если ещё и о четвёртом сбитом F -16 сообщит! Вот и третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО! Бей своих Зеля и чужие начнут бояться!