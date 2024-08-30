В Киеве вскрыли подробности гибели F-16: это не первый

Безуглая: F-16 стал третьим украинским самолетом, сбитым собственной ПВО Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая накануне обнародовала сенсационные данные о том, что разбившийся украинский истребитель F-16 был сбит собственной системой ПВО, опубликовала новое заявление.
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