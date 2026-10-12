На границе России и Эстонии забили тревогу из-за надвигающейся зимы

Жители эстонского города Нарва выразили недовольство повышением цен на отопление перед наступлением холодов.
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