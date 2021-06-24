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Кедми: В следующий раз Россия должна потопить корабль НАТО без предупреждения

Кедми: В следующий раз Россия должна потопить корабль НАТО без предупреждения

Москва должна сообщить НАТО, что в случае повторения инцидента, имевшего место 23 июня с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании у берегов Крыма, действия России будут гораздо жестче.

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Александр Еньшин
Правильно, только так они поймут.

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