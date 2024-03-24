Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет СПГ-9 «Копье» показал, как сорвал ротацию ВСУ у Раздоловки ДНР

Расчет СПГ-9 «Копье» показал, как сорвал ротацию ВСУ у Раздоловки ДНР

Противотанковые подразделения тульских десантников не позволили вооруженным формированиям украинских националистов провести ротацию на Северском направлении у населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.

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