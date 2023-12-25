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    Интересные рассуждения-Путин и Петр 1, ну а И. В. Сталин ничего не имел, и не стяжал себе богатств, а заботился о про...Наибольший ЭФФЕКТ...
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Наибольший ЭФФЕКТ в управлении здесь достигается у нас только в случаях "длительного пребывания главы государства на троне и у штурвала"

Наибольший ЭФФЕКТ в управлении здесь достигается у нас только в случаях "длительного пребывания главы государства на троне и у штурвала"

В большом плавании не обойтись без великого кормчего Мао дзе Дун     Россия - страна более восточная, чем западная.

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Комментарии
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Владимир Петров
Холуйское воспевание единовластия. Монархия - пройденный и изживший себя этап. Ужасно, когда нормальность и разумность государства связаны только с одним человеком. С его уходом может вернуться идиотия поклонения Западу или Востоку. У страны должен быть патриотический правящий класс, который не воспитывает детей в Лондоне и не волочит капиталы на Запад.
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Понятно ваше беспокойство, но надо различать монархию, как власть передающуюся по наследству, и длительное пребывание у власти в результате выборов. Господин Петров, предложите свою кандидатуру - скоро выборы президента, народ просто  весь истосковался по таким умным и решительным людям.
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30 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Интересные рассуждения-Путин и Петр 1, ну а И. В. Сталин ничего не имел, и не стяжал себе богатств, а заботился о процветание государства и жизни народа. Здесь совершенно другое, что ни говори, но это дар божий!!!
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