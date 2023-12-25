Наибольший ЭФФЕКТ в управлении здесь достигается у нас только в случаях "длительного пребывания главы государства на троне и у штурвала"

Владимир Петров Холуйское воспевание единовластия. Монархия - пройденный и изживший себя этап. Ужасно, когда нормальность и разумность государства связаны только с одним человеком. С его уходом может вернуться идиотия поклонения Западу или Востоку. У страны должен быть патриотический правящий класс, который не воспитывает детей в Лондоне и не волочит капиталы на Запад.

АС Александр Сысоев Понятно ваше беспокойство, но надо различать монархию, как власть передающуюся по наследству, и длительное пребывание у власти в результате выборов. Господин Петров, предложите свою кандидатуру - скоро выборы президента, народ просто весь истосковался по таким умным и решительным людям.