Цены на заправках с 1 октября 2023 года

﻿﻿Цены на АЗС с 1 октября 2023 года. Портал Avtospravochnaya.com провел новый мониторинг цен на заправках города Набережные Челны (Татарстан) и выяснил, как менялись цены на топливо за последний месяц - с 1 сентября по 1 октября 2023 года.