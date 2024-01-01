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В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии

В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь к медикам обратились 1 039 жителей Удмуртии. Об этом на оперативном штабе рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики.

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