В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь к медикам обратились 1 039 жителей Удмуртии. Об этом на оперативном штабе рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики.