Минобороны: расчет БПЛА группировки «Запад» сорвал попытку атаки ВСУ

Расчет беспилотника разведки группировки войск «Запад» показал передвижение украинской армии. Благодаря этому бойцы сумели предотвратить атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
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