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Крымские ученые вывели сорта ячменя под климат полуострова

Крымские ученые вывели сорта ячменя под климат полуострова

Крымские ученые вывели четыре сорта озимого ячменя под климатические условия полуострова. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Вести Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства РК Людмила Радченко.

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