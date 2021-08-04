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Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал президента Зеленского ошибкой

Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал президента Зеленского ошибкой

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne выступил с резкой критикой президента Владимира Зеленского.

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