Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ракетный удар накрыл церемонию награждения ВСУшников

Ракетный удар накрыл церемонию награждения ВСУшников

Политнавигатор Сегодня около 11.00 две российские ракеты ударили по центру Сум. Украинская пропаганда сразу же заявила, что ВС РФ якобы преднамеренно ударили по мирным жителям, которых, по предварительным данным, погибло более 20 человек.

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Комментарии
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Андрей
Подгаживают про...вшие свою страну Шарий и Царев
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7 час.
Геннадий Шалавеюс
царёва пора отправить в ридну украину. а оттуда на линию огня. таких умников хохлов нам не нужно- пусть живут в хохляндии и вещают на свою незалежную. Надоели эти все Подоляки МОНТЯНКИ и прочая хохлососущая шваль. НЕТ и НЕ должно им быть места  в РОССИИ!
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
А в чем дело?...   НАГРАДА нашла своих &quot;хэроев&quot;...   По заслугам и награда. От России...
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6 час.
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