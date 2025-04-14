Геннадий Шалавеюс

царёва пора отправить в ридну украину. а оттуда на линию огня. таких умников хохлов нам не нужно- пусть живут в хохляндии и вещают на свою незалежную. Надоели эти все Подоляки МОНТЯНКИ и прочая хохлососущая шваль. НЕТ и НЕ должно им быть места в РОССИИ!