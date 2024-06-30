Приветствую всех, кто устал от того, что гастарбайтеры заполонили наши города и веси! Сегодня поговорим о том, как Александр Григорьевич Лукашенко умудрился сделать Белоруссию не самой привлекательной для гастарбайтеров.
Батько-стайл: Как Лукашенко гастарбайтеров отвадил и почему это гениально
Комментарии
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Алексей Сафронов
При наверняка, каких-то минусах жизни у Лукашенко, несомненно что во внутреннем законодательстве он выигрывает у Путина, который за 25 своего правления превратил Россию в притон наглых мигрантов, которые легко обходят дырявое либерастическое законодательство себе на пользу. При всём моём уважении к достижению в восстановлении ельцинско-горбачевской России, в этой части его внутренней политики, очевиден провал или даже позорный провал.
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15 час.
ЮБ
Юрий Бобров
батька просто молодец.
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6 час.
Владимир Карпов
По тексту: "... можем ли мы перенять что-то полезное из опыта Белоруссии"? Не только можно, а давно нужно !!!
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4 час.
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