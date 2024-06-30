Батько-стайл: Как Лукашенко гастарбайтеров отвадил и почему это гениально

Алексей Сафронов

При наверняка, каких-то минусах жизни у Лукашенко, несомненно что во внутреннем законодательстве он выигрывает у Путина, который за 25 своего правления превратил Россию в притон наглых мигрантов, которые легко обходят дырявое либерастическое законодательство себе на пользу. При всём моём уважении к достижению в восстановлении ельцинско-горбачевской России, в этой части его внутренней политики, очевиден провал или даже позорный провал.